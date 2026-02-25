Банки в США могут обязать проверять гражданство клиентов в рамках борьбы с нелегальной иммиграцией

Администрация главы Белого дома Дональда Трампа рассматривает возможность обязать банки запрашивать у клиентов сведения об их гражданстве.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, соответствующую информацию опубликовало издание The Wall Street Journal (WSJ).

Подчеркивается, что данная мера станет очередным этапом проводимой Трампом политики по усилению контроля в сфере противодействия нелегальной миграции.

Финансовые учреждения страны уже сейчас обязаны получать определенные данные о клиентах в соответствии с нормами "знай своего клиента", направленными на противодействие легализации доходов и иным правонарушениям. Как правило, речь идет о сборе паспортных сведений и номеров социального страхования. Тем не менее действующие нормативы не содержат требования о целенаправленном получении информации именно о гражданстве, а банки не обязаны передавать такие данные государственным структурам.

Помимо этого, американское законодательство не запрещает открытие банковских счетов лицам, не имеющим гражданства США.

Инициатива, находящаяся на стадии проработки в министерстве финансов, предполагает введение для кредитных учреждений обязанности запрашивать у клиентов дополнительную категорию документов, включая паспорта, с целью подтверждения гражданства. Это требование затронет как новых клиентов, так и тех, кто уже обслуживается в банках и намерен сохранить свои счета.

Обсуждение данной инициативы вызвало серьезную обеспокоенность в банковском секторе, представители которого выражают сомнения в наличии достаточных правовых оснований для реализации подобных мер, отмечает WSJ.