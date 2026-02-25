Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    В Париже прошла памятная церемония, посвященная трагическим событиям в Ходжалы

    Другие страны
    • 25 февраля, 2026
    • 14:37
    В Париже прошла памятная церемония, посвященная трагическим событиям в Ходжалы

    В столице Франции Париже состоялось памятное мероприятие, приуроченное к 34-й годовщине трагедии в Ходжалы, жертвами которой стали свыше 600 азербайджанцев, в том числе дети, женщины и старики.

    Как сообщает европейское бюро Report, в мероприятии, организованном посольством Азербайджана в театре La Tour Eiffel, приняли участие соотечественники, живущие во Франции, дипломаты из других стран и представители французской общественности.

    Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, открывая вечер, рассказала о тех трагических событиях, совершенных вооруженными армянскими силами против мирных жителей в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года. По ее словам, в ту ночь были зверски убиты 613 мирных жителей, включая женщин, детей и стариков, сотни людей были взяты в заложники, а судьба более 150 человек до сих пор остается неизвестной.

    Первоначально армянская сторона пыталась представить произошедшее как азербайджанскую пропаганду, отрицая сам факт событий. Однако впоследствии информационная блокада была разрушена, о чем свидетельствовали представленные на мероприятии плакаты с публикациями международных средств массовой информации, освещавших те события.

    Как отметила Абдуллаева, международная информационная кампания "Справедливость к Ходжалы!", запущенная по инициативе Лейлы Алиевой, нацелена на то, чтобы донести до мирового сообщества правду о событиях в азербайджанском городе, добиться их международной политико-правовой оценки и привлечь виновных к ответственности. Этот процесс уже идет – ряд стран и международных организаций признали это событие геноцидом и преступлением против человечности, отметила посол.

    Памятная церемония продолжилась концертной программой классической музыки в исполнении виолончелиста Джамала Алиева и пианистки Эдже Дагыстан. В программе прозвучала музыка Паганини, Сен-Санса, а также азербайджанские и турецкие композиции. Печальная, но вместе с тем жизнеутверждающая музыка была тепло встречена участниками. Как подчеркнула посол в своем выступлении, в Ходжалы сегодня возрождается жизнь, а Азербайджан прилагает все усилия, чтобы подобное никогда более не повторилось на его территории, продвигая свою мирную повестку.

    В Париже прошла памятная церемония, посвященная трагическим событиям в Ходжалы
    В Париже прошла памятная церемония, посвященная трагическим событиям в Ходжалы
    В Париже прошла памятная церемония, посвященная трагическим событиям в Ходжалы
    В Париже прошла памятная церемония, посвященная трагическим событиям в Ходжалы
    В Париже прошла памятная церемония, посвященная трагическим событиям в Ходжалы
    В Париже прошла памятная церемония, посвященная трагическим событиям в Ходжалы
    Париж Ходжалинский геноцид Франция La Tour Eiffel Лейла Абдуллаева Памятное мероприятие посольство

    Последние новости

    14:44

    Зеленский раскрыл повестку встречи Умерова с американскими переговорщиками

    Другие страны
    14:43

    Али Асадов обсудил с Фуатом Октаем развитие азербайджано-турецких отношений

    Внешняя политика
    14:37
    Фото

    В Париже прошла памятная церемония, посвященная трагическим событиям в Ходжалы

    Другие страны
    14:34

    В Кюрдамире грузовик насмерть сбил 77-летнего мужчину

    Происшествия
    14:25

    Moody's прогнозирует ускорение роста ВВП Азербайджана

    Финансы
    14:21
    Фото

    Азербайджан и ИБР обсудили ускорение реализации приоритетных проектов

    Бизнес
    14:20
    Фото

    В парламенте Турции почтили память жертв Ходжалинского геноцида

    Внутренняя политика
    14:19

    СМИ: Значение Южного Кавказа во внешней политике США возрастает

    Внешняя политика
    14:04
    Фото

    SOCAR планирует создать региональный промцентр совместно с Samsung E&A Co., Ltd.

    Энергетика
    Лента новостей