В Париже прошла памятная церемония, посвященная трагическим событиям в Ходжалы

В столице Франции Париже состоялось памятное мероприятие, приуроченное к 34-й годовщине трагедии в Ходжалы, жертвами которой стали свыше 600 азербайджанцев, в том числе дети, женщины и старики.

Как сообщает европейское бюро Report, в мероприятии, организованном посольством Азербайджана в театре La Tour Eiffel, приняли участие соотечественники, живущие во Франции, дипломаты из других стран и представители французской общественности.

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, открывая вечер, рассказала о тех трагических событиях, совершенных вооруженными армянскими силами против мирных жителей в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года. По ее словам, в ту ночь были зверски убиты 613 мирных жителей, включая женщин, детей и стариков, сотни людей были взяты в заложники, а судьба более 150 человек до сих пор остается неизвестной.

Первоначально армянская сторона пыталась представить произошедшее как азербайджанскую пропаганду, отрицая сам факт событий. Однако впоследствии информационная блокада была разрушена, о чем свидетельствовали представленные на мероприятии плакаты с публикациями международных средств массовой информации, освещавших те события.

Как отметила Абдуллаева, международная информационная кампания "Справедливость к Ходжалы!", запущенная по инициативе Лейлы Алиевой, нацелена на то, чтобы донести до мирового сообщества правду о событиях в азербайджанском городе, добиться их международной политико-правовой оценки и привлечь виновных к ответственности. Этот процесс уже идет – ряд стран и международных организаций признали это событие геноцидом и преступлением против человечности, отметила посол.

Памятная церемония продолжилась концертной программой классической музыки в исполнении виолончелиста Джамала Алиева и пианистки Эдже Дагыстан. В программе прозвучала музыка Паганини, Сен-Санса, а также азербайджанские и турецкие композиции. Печальная, но вместе с тем жизнеутверждающая музыка была тепло встречена участниками. Как подчеркнула посол в своем выступлении, в Ходжалы сегодня возрождается жизнь, а Азербайджан прилагает все усилия, чтобы подобное никогда более не повторилось на его территории, продвигая свою мирную повестку.