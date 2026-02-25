Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Опекунские семьи в Азербайджане получили свыше 225 тыс. манатов выплат в 2025 году

    Социальная защита
    Опекунские семьи в Азербайджане получили свыше 225 тыс. манатов выплат в 2025 году

    В Азербайджане в 2025 году опекунским семьям было выплачено более 225 тыс. манатов.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

    Согласно информации, указанная сумма охватывает выплаты за воспитание ребенка, переданного в семью, уход за ребенком с инвалидностью, а также квартальные пособия, предоставляемые для покупки сезонной одежды подопечным.

    Следует отметить, что государство предоставляет ежемесячное социальное пособие опекунским семьям в качестве меры социальной поддержки за воспитание ребенка, включая детей с установленной инвалидностью.

    Данное пособие назначается при заключении договора о передаче ребенка в возрасте от 0 до 18 лет, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, в опекунскую семью. Договор подписывается между опекунами и структурой, определенной соответствующим органом исполнительной власти.

    Размер выплат варьируется в зависимости от возраста: для детей от 0 до 6 лет сумма составляет 355 манатов, для возрастной группы 7-13 лет - 375 манатов, а для подростков 14-18 лет - 395 манатов.

    В случае, если в опекунскую семью передан ребенок с инвалидностью, размер пособия выше: для детей в возрасте 0-6 лет - 500 манатов, 7-13 лет - 600 манатов, 14-18 лет - 650 манатов.

    Выплата пособия осуществляется в течение всего срока действия договора о передаче ребенка в опекунскую семью. Средства переводятся исключительно в безналичном порядке посредством пластиковых банковских карт.

    Напомним, что внедрение модели "Опекунская семья" началось с 2023 года.

    Azərbaycanda keçən il himayədar ailələrə 225 min manatdan çox vəsait ödənilib

