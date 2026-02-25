Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Фуат Октай: Зангезурский коридор создаст сильные перспективы в том числе для РФ и Ирана

    25 февраля, 2026
    • 15:08
    Зангезурский коридор станет важным звеном укрепления связей внутри тюркского мира и будет способствовать региональному миру и развитию.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета по внешним связям парламента Турции Фуат Октай, отвечая на вопросы журналистов в Баку.

    "Этот проект не только соединяет Нахчыван с основной частью Азербайджана, но и укрепит связи между Азербайджаном, Турцией и всем тюркским миром", - подчеркнул Фуат Октай.

    Он также отметил, что в перспективе Зангезурский коридор может открыть более широкие возможности и для других региональных игроков.

    "По мере обеспечения устойчивого мира в регионе этот проект сможет создать более сильные перспективы и для России, и для Ирана. Мы надеемся, что он будет реализован в ближайшее время. Это напрямую связано с нормализацией отношений между Арменией и Азербайджаном и подписанием окончательного мирного соглашения", - добавил глава парламентского комитета Турции.

