    Посол: Госдеп США направил Украине дипуведомление из-за удара по порту Новороссийска

    25 февраля, 2026
    Госдеп США направил правительству Украины дипломатическое уведомление с требованиями воздержаться от ударов по объектам на Черном море, затрагивающим экономические интересы США.

    Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина в ходе брифинга.

    "Мы слышали, что украинские атаки на Новороссийск повлияли на некоторые американские инвестиции, осуществляемые через Казахстан. И мы слышали от Госдепа, что нам следует воздерживаться от нападок на американские интересы", - сказала она.

    При этом, по ее словам, США не предлагали Киеву воздерживаться от атак на российскую военную и энергетическую инфраструктуру в целом.

    "Это было связано именно с тем фактом, что там пострадал экономический интерес США. Мы приняли это к сведению", - сказала она.

    В конце ноября 2025 года украинские беспилотники атаковали порт Новороссийск, повредив ключевую инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), где крупным инвестором является американская компания Chevron.

