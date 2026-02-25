Səfir: ABŞ Novorossiysk limanına zərbəyə görə Ukraynaya diplomatik xəbərdarlıq göndərib
- 25 fevral, 2026
- 10:22
ABŞ Dövlət Departamenti Ukrayna hökumətinə Qara dənizdə onun maraqlarına toxunan obyektlərə zərbələrdən çəkinmək tələbi ilə bildiriş göndərib.
"Report" CNN-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın ABŞ-dəki səfiri Olqa Stefanişina brifinq zamanı bildirib.
"Biz eşitdik ki, Ukraynanın Novorossiyska hücumları Qazaxıstan vasitəsilə həyata keçirilən bəzi ABŞ investisiyalarına təsir edib. Dövlət Departamentindən bildirilib ki, ABŞ-nin maraqlarına hücumlardan çəkinməliyik", - o deyib.
Bununla yanaşı, onun sözlərinə görə, ABŞ Kiyevə ümumilikdə Rusiyanın hərbi və enerji infrastrukturuna hücumlardan çəkinməyi təklif etməyib.
"Bu, məhz orada ABŞ-nin iqtisadi marağının zərər görməsi faktı ilə bağlı idi. Biz bunu nəzərə aldıq", - səfir deyib.
2025-ci ilin noyabr ayının sonunda Ukrayna pilotsuz uçuş aparatları Novorossiysk limanına hücum edərək, böyük investoru ABŞ şirkəti "Chevron" olan Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumunun əsas infrastrukturuna ziyan vurub.