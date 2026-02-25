Səfir: ABŞ Novorossiysk limanına zərbəyə görə Ukraynaya diplomatik xəbərdarlıq göndərib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    ABŞ Dövlət Departamenti Ukrayna hökumətinə Qara dənizdə onun maraqlarına toxunan obyektlərə zərbələrdən çəkinmək tələbi ilə bildiriş göndərib.

    "Report" CNN-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın ABŞ-dəki səfiri Olqa Stefanişina brifinq zamanı bildirib.

    "Biz eşitdik ki, Ukraynanın Novorossiyska hücumları Qazaxıstan vasitəsilə həyata keçirilən bəzi ABŞ investisiyalarına təsir edib. Dövlət Departamentindən bildirilib ki, ABŞ-nin maraqlarına hücumlardan çəkinməliyik", - o deyib.

    Bununla yanaşı, onun sözlərinə görə, ABŞ Kiyevə ümumilikdə Rusiyanın hərbi və enerji infrastrukturuna hücumlardan çəkinməyi təklif etməyib.

    "Bu, məhz orada ABŞ-nin iqtisadi marağının zərər görməsi faktı ilə bağlı idi. Biz bunu nəzərə aldıq", - səfir deyib.

    2025-ci ilin noyabr ayının sonunda Ukrayna pilotsuz uçuş aparatları Novorossiysk limanına hücum edərək, böyük investoru ABŞ şirkəti "Chevron" olan Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumunun əsas infrastrukturuna ziyan vurub.

    ABŞ Dövlət Departamenti Rusiya-Ukrayna müharibəsi Olqa Stefanişina
    Посол: Госдеп США направил Украине дипуведомление из-за удара по порту Новороссийска

