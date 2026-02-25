Замминистра иностранных дел Азербайджана посетил Женеву
Внешняя политика
- 25 февраля, 2026
- 09:53
Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов посетил Женеву 23-25 февраля 2026 года для участия в сегменте высокого уровня 61-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).
Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.
В рамках визита замминистра выступил на сегменте высокого уровня 61-й сессии СПЧ, а также провел ряд двусторонних встреч высокого уровня.
В ходе своего выступления он рассказал о текущем состоянии процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в постконфликтный период, вопросах, вытекающих из Вашингтонского соглашения между двумя странами, в том числе о вкладе Зангезурского коридора в региональное развитие.
