Замминистра иностранных дел Азербайджана посетил Женеву

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов посетил Женеву 23-25 ​​февраля 2026 года для участия в сегменте высокого уровня 61-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

В рамках визита замминистра выступил на сегменте высокого уровня 61-й сессии СПЧ, а также провел ряд двусторонних встреч высокого уровня.

В ходе своего выступления он рассказал о текущем состоянии процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в постконфликтный период, вопросах, вытекающих из Вашингтонского соглашения между двумя странами, в том числе о вкладе Зангезурского коридора в региональное развитие.

