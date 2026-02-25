Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Замминистра иностранных дел Азербайджана посетил Женеву

    Внешняя политика
    • 25 февраля, 2026
    • 09:53
    Замминистра иностранных дел Азербайджана посетил Женеву

    Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов посетил Женеву 23-25 ​​февраля 2026 года для участия в сегменте высокого уровня 61-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

    Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

    В рамках визита замминистра выступил на сегменте высокого уровня 61-й сессии СПЧ, а также провел ряд двусторонних встреч высокого уровня.

    В ходе своего выступления он рассказал о текущем состоянии процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в постконфликтный период, вопросах, вытекающих из Вашингтонского соглашения между двумя странами, в том числе о вкладе Зангезурского коридора в региональное развитие.

    Новость дополняется

    Замминистра иностранных дел Азербайджана посетил Женеву
    Замминистра иностранных дел Азербайджана посетил Женеву
    Замминистра иностранных дел Азербайджана посетил Женеву

    Фото
    Cenevrədə Azərbaycan XİN başçısının müavini Ermənistan əsilli şəxslərin məhkəməsi barədə danışıb

    Последние новости

    10:09

    МИД Азербайджана поздравил Кувейт

    Внешняя политика
    10:06
    Фото

    Лейла Алиева побывала в гостях у семьи пчеловода в Губе

    Внутренняя политика
    10:05

    Цена серебра повысилась выше $90 за тройскую унцию

    В регионе
    09:59
    Фото

    В Вашингтоне организована выставка, посвященная годовщине Ходжалинского геноцида - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    09:54

    Азербайджан сегодня отправит в Армению 4,5 тыс. тонн дизтоплива

    Энергетика
    09:54

    ВС РФ нанесли удары по Запорожской области Украины, есть жертвы

    Другие страны
    09:53
    Фото

    Замминистра иностранных дел Азербайджана посетил Женеву

    Внешняя политика
    09:50

    Посол: Госдеп США направил Украине дипуведомление из-за удара по порту Новороссийска

    Другие страны
    09:40

    Цена азербайджанской нефти опустилась ниже $72

    Энергетика
    Лента новостей