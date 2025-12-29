Цена на серебро выросла до рекордных $82 за унцию

Стоимость мартовского фьючерса на серебро превысила $82,6 за тройскую унцию. Драгметалл подорожал до $82 впервые в истории.

Как передает Report, это следует из данных торгов на бирже Comex.

Утром серебро выросло в цене на 2,76%, до $79,3 за унцию.

Стоимость золота снизилась на 0,39%, до $4 534,9 за унцию. Цена на платину также падает - на 1,38%, до $2 437,4.

На прошлой неделе цены на золото и серебро несколько раз обновляли максимумы. С конца ноября серебро подорожало на 23%, а с начала года его стоимость выросла более чем в два раза. Золото с января подорожало на 70%.