Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Цена на серебро выросла до рекордных $82 за унцию

    Финансы
    • 29 декабря, 2025
    • 09:47
    Цена на серебро выросла до рекордных $82 за унцию

    Стоимость мартовского фьючерса на серебро превысила $82,6 за тройскую унцию. Драгметалл подорожал до $82 впервые в истории.

    Как передает Report, это следует из данных торгов на бирже Comex.

    Утром серебро выросло в цене на 2,76%, до $79,3 за унцию.

    Стоимость золота снизилась на 0,39%, до $4 534,9 за унцию. Цена на платину также падает - на 1,38%, до $2 437,4.

    На прошлой неделе цены на золото и серебро несколько раз обновляли максимумы. С конца ноября серебро подорожало на 23%, а с начала года его стоимость выросла более чем в два раза. Золото с января подорожало на 70%.

    фьючерсы серебро драгметаллы
    Silver prices rise to record $82 per ounce

    Последние новости

    10:27

    В 2025 году жители вернулись в 29 населенных пунктов на освобожденных территориях

    Внутренняя политика
    10:24

    Премьер-лига: В 16 турах зарегистрировано 16 матчей с крупным счетом

    Футбол
    10:11

    В Баку NFC-платежи активированы на всех автобусных маршрутах

    Инфраструктура
    10:02

    BP планирует в 2026 году провести сейсморазведку на блоке ADUA

    Энергетика
    09:59

    Цены на нефть повысились на более чем 1%

    Энергетика
    09:47

    Цена на серебро выросла до рекордных $82 за унцию

    Финансы
    09:28

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.12.2025)

    Финансы
    09:27

    Три человека погибли при отравлении угарным газом в Атырау

    В регионе
    09:21

    В Пирекешкюле и Агдере уничтожат непригодные к использованию боеприпасы

    Армия
    Лента новостей