Цена на серебро выросла до рекордных $82 за унцию
Финансы
- 29 декабря, 2025
- 09:47
Стоимость мартовского фьючерса на серебро превысила $82,6 за тройскую унцию. Драгметалл подорожал до $82 впервые в истории.
Как передает Report, это следует из данных торгов на бирже Comex.
Утром серебро выросло в цене на 2,76%, до $79,3 за унцию.
Стоимость золота снизилась на 0,39%, до $4 534,9 за унцию. Цена на платину также падает - на 1,38%, до $2 437,4.
На прошлой неделе цены на золото и серебро несколько раз обновляли максимумы. С конца ноября серебро подорожало на 23%, а с начала года его стоимость выросла более чем в два раза. Золото с января подорожало на 70%.
