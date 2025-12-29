Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Инфраструктура
    29 декабря, 2025
    • 10:11
    В Баку NFC-платежи активированы на всех автобусных маршрутах

    В Баку на всех автобусных маршрутах, оснащенных системой безналичной оплаты, активирован прием платежей через NFC-поддерживаемые банковские карты, а также сервисы Apple Pay и Google Pay.

    Как сообщили Report в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA), новая система безналичной оплаты уже действует по всему городу.

    Одним из ключевых новшеств новой системы стало расширение возможности последовательных платежей. В настоящее время пассажирам разрешено совершать до двух последовательных оплат вместо одной. Данная функция реализована на начальном этапе NFC-проекта, планируется дальнейшее увеличение количества таких операций.

    В AYNA отметили, что новая система предоставляет пассажирам дополнительные удобства.

    "Отпала необходимость носить с собой наличные деньги или физическую карту BakıKart. Оплату можно произвести за считаные секунды с помощью смартфона, умных часов, банковской карты или другого устройства с поддержкой NFC - достаточно поднести его к валидатору", - говорится в сообщении.

    Агентство также подчеркивает, что оплата проезда в автобусах осуществляется исключительно с использованием NFC-поддерживаемых местных банковских карт, а также через Apple Pay и Google Pay - как с физической карты, так и со смартфона.

