В Пирекешкюле и Агдере уничтожат непригодные к использованию боеприпасы

В период с 29 по 30 декабря в Пирекешкюле и Агдере с соблюдением правил безопасности будут уничтожены боеприпасы с истекшим сроком эксплуатации.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Процесс уничтожения будет осуществляться на полигоне вблизи поселка Пирекешкюль, а также в учебном центре на территории Агдеринского района.

"Призываем население не поддаваться панике", - отмечается в обращении министерства.