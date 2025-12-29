В Пирекешкюле и Агдере уничтожат непригодные к использованию боеприпасы
Армия
- 29 декабря, 2025
- 09:21
В период с 29 по 30 декабря в Пирекешкюле и Агдере с соблюдением правил безопасности будут уничтожены боеприпасы с истекшим сроком эксплуатации.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
Процесс уничтожения будет осуществляться на полигоне вблизи поселка Пирекешкюль, а также в учебном центре на территории Агдеринского района.
"Призываем население не поддаваться панике", - отмечается в обращении министерства.
Последние новости
10:27
В 2025 году жители вернулись в 29 населенных пунктов на освобожденных территорияхВнутренняя политика
10:24
Премьер-лига: В 16 турах зарегистрировано 16 матчей с крупным счетомФутбол
10:11
В Баку NFC-платежи активированы на всех автобусных маршрутахИнфраструктура
10:02
BP планирует в 2026 году провести сейсморазведку на блоке ADUAЭнергетика
09:59
Цены на нефть повысились на более чем 1%Энергетика
09:47
Цена на серебро выросла до рекордных $82 за унциюФинансы
09:28
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.12.2025)Финансы
09:27
Три человека погибли при отравлении угарным газом в АтырауВ регионе
09:21