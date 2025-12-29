В Пирекешкюле и Агдере уничтожат непригодные к использованию боеприпасы

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Армия
    • 29 декабря, 2025
    • 09:21
    В период с 29 по 30 декабря в Пирекешкюле и Агдере с соблюдением правил безопасности будут уничтожены боеприпасы с истекшим сроком эксплуатации.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

    Процесс уничтожения будет осуществляться на полигоне вблизи поселка Пирекешкюль, а также в учебном центре на территории Агдеринского района.

    "Призываем население не поддаваться панике", - отмечается в обращении министерства.

    Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

