Премьер-лига: В 16 турах зарегистрировано 16 матчей с крупным счетом

В 16 турах сезона 2025/2026 Премьер-лиги Азербайджана было зафиксировано 16 матчей с крупным счетом.

Как сообщает Report со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, хозяева поля одержали 9 побед с разницей в три и более мяча, гости - 7.

Крупные победы удалось одержать 10 командам. "Сабах", "Карабах", "Туран Товуз", "Сумгайыт", "Шамахы" и "Имишли" по два раза обыгрывали соперников с большим отрывом. По одной крупной победе на счету "Зиря", "Нефтчи", "Кяпяза" и "Габалы".

Гянджинский клуб потерпел наибольшее количество крупных поражений - 6 раз. "Карван-Евлах" проигрывал с разницей в три и более мяча 4 раза, "Араз-Нахчыван" - 2 раза, "Имишли", "Зиря", "Шамахы" и "Сумгайыт" - по одному разу.

В двух парах одна и та же команда дважды одержала крупную победу над соперником: "Карабах" одолел "Араз-Нахчыван" (5:0, 5:1), а "Шамахы" - "Карван-Евлах" (3:0, 3:0).