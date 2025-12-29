İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Azərbaycan Premyer Liqası: 16 turda 16 böyükhesablı nəticə qeydə alınıb

    Futbol
    • 29 dekabr, 2025
    • 09:35
    Misli Premyer Liqasının 2025/2026 mövsümündə indiyədək baş tutan 16 tur ərzində 16 böyükhesablı nəticə qeydə alınıb.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasına istinadən xəbər verir ki, meydan sahibləri 9, qonaqlar 7 dəfə üç və ya daha çox top fərqi ilə qalib gəlib.

    10 komanda böyükhesablı qələbə əldə edib. Yalnız "Araz-Naxçıvan"la "Karvan-Yevlax"ın belə uğuru yoxdur.

    "Sabah", "Qarabağ", "Turan Tovuz", "Sumqayıt", "Şamaxı" və "İmişli" hərəyə 2 dəfə rəqibi böyük fərqlə məğlub edib. "Zirə", "Neftçi", "Kəpəz" və "Qəbələ"nin bir uğuru var.

    Gəncə klubu hamıdan çox – 6 dəfə, "Karvan-Yevlax" 4 dəfə üç və ya daha çox top fərqi ilə uduzub. "Araz-Naxçıvan" 2, "İmişli", "Zirə", "Şamaxı" və "Sumqayıt" 1 ağır yenilgiyə üzülüb. İki cütdə eyni komanda hər iki dövrədə rəqibini böyük fərqlə üstələyib. "Qarabağ" "Araz-Naxçıvan"ı (5:0, 5:1), "Şamaxı" "Karvan-Yevlax"ı (3:0, 3:0) iki dəfə belə məğlubiyyətə uğradıb.

    Misli Premyer Liqası "Araz-Naxçıvan" "Karvan-Yevlax" "Sabah" klubu "Kəpəz" klubu böyükhesablı qələbə
    Премьер-лига: В 16 турах зарегистрировано 16 матчей с крупным счетом

