Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Состоится собрание акционеров Rabitəbank

    Финансы
    • 29 декабря, 2025
    • 09:21
    Состоится собрание акционеров Rabitəbank

    Очередное общее собрание акционеров Rabitəbank состоится 12 февраля в 17:00.

    Как сообщает Report, собрание состоится в головном офисе банка по адресу: город Баку, Насимиский район, ул. Фузули, 71.

    Повестка дня собрания включает утверждение баланса, отчета о прибылях и убытках Rabitəbank за 2025 год; отчета Аудиторского комитета банка; выплату дивидендов акционерам, вознаграждение членов Наблюдательного совета; утверждение состава Наблюдательного совета инвестиционной компании Capital Partners; назначение уполномоченного органа или лица для принятия решений от имени банка; увеличение уставного капитала инвестиционной компании, а также организационные и текущие вопросы.

    Rabitəbank основан в 1993 году. Его уставный капитал составляет 101,3 млн манатов.

    Rabitəbank собрание акционеров
    "Rabitəbank"ın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Последние новости

    10:27

    В 2025 году жители вернулись в 29 населенных пунктов на освобожденных территориях

    Внутренняя политика
    10:24

    Премьер-лига: В 16 турах зарегистрировано 16 матчей с крупным счетом

    Футбол
    10:11

    В Баку NFC-платежи активированы на всех автобусных маршрутах

    Инфраструктура
    10:02

    BP планирует в 2026 году провести сейсморазведку на блоке ADUA

    Энергетика
    09:59

    Цены на нефть повысились на более чем 1%

    Энергетика
    09:47

    Цена на серебро выросла до рекордных $82 за унцию

    Финансы
    09:28

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.12.2025)

    Финансы
    09:27

    Три человека погибли при отравлении угарным газом в Атырау

    В регионе
    09:21

    В Пирекешкюле и Агдере уничтожат непригодные к использованию боеприпасы

    Армия
    Лента новостей