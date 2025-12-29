Состоится собрание акционеров Rabitəbank
- 29 декабря, 2025
- 09:21
Очередное общее собрание акционеров Rabitəbank состоится 12 февраля в 17:00.
Как сообщает Report, собрание состоится в головном офисе банка по адресу: город Баку, Насимиский район, ул. Фузули, 71.
Повестка дня собрания включает утверждение баланса, отчета о прибылях и убытках Rabitəbank за 2025 год; отчета Аудиторского комитета банка; выплату дивидендов акционерам, вознаграждение членов Наблюдательного совета; утверждение состава Наблюдательного совета инвестиционной компании Capital Partners; назначение уполномоченного органа или лица для принятия решений от имени банка; увеличение уставного капитала инвестиционной компании, а также организационные и текущие вопросы.
Rabitəbank основан в 1993 году. Его уставный капитал составляет 101,3 млн манатов.