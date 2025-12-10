Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Cреднегодовая инфляция в Азербайджане за 11 месяцев составила около 6%

    Финансы
    • 10 декабря, 2025
    • 12:14
    Cреднегодовая инфляция в Азербайджане за 11 месяцев составила около 6%

    Потребительские цены в Азербайджане в январе-ноябре этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 5,7%, в том числе на продовольственные товары, напитки и табачные изделия - на 6,9%, на непродовольственные товары - на 2,6%, на платные услуги населению - на 6,6%.

    Об этом "Report" сообщает со ссылкой на Государственный комитет статистики.

    Согласно информации, в ноябре текущего года по сравнению с октябрем 2024 года потребительские цены выросли на 5,5%, в том числе на продовольственные товары, алкоголь и табачные изделия - на 7,1%, на непродовольственные товары - на 2,5%, на платные услуги населению - на 5,7%.

    В ноябре по сравнению с октябем 2025 года потребительские цены выросли на 0,3%, в том числе цены на продовольственные товары, напитки и табачные изделия по сравнению с предыдущим месяцем увеличились на 0,4%. Наибольший рост цен наблюдался на: гречневую крупу, консервы из говядины, рыбу и рыбные продукты, молоко, яйца, груши, виноград, грецкие орехи, фундук, каштаны, огурцы, помидоры, сладкий перец, баклажаны, лук, картофель, черный и зеленый чай, алкогольные напитки. В то же время снижение цен имело место на макароны, лимоны, апельсины, мандарины, яблоки, айву, гранаты, хурму, киви, белокочанную капусту, зелень, тыкву, фасоль, столовую свеклу и морковь. В ценах на другие продовольственные товары существенных изменений не произошло.

    Потребительские цены на непродовольственные товары в прошлом месяце по сравнению с октябрем выросли на 0,2%. Наибольший рост наблюдался в ценах на средства личной гигиены и ювелирные изделия, а снижение - на бытовые приборы. В ценах на другие непродовольственные товары существенных изменений не произошло.

    В ноябре потребительские цены на платные услуги населению по сравнению с октябрем выросли на 0,3%. Рост наблюдался в основном в ценах на медицинские, централизованные теплоснабжающие и парикмахерские услуги, а снижение - в ценах на услуги международных пассажирских перевозок воздушным транспортом. В ценах на другие платные услуги существенных изменений не произошло.

    потребительские цены инфляция Госкомстат платные услуги
    Azərbaycanda 11 ayda orta illik inflyasiya 6 %-ə yaxın olub
    Elvis

    Последние новости

    13:13

    TÜİB: Трудности с тарифами в логистике устраняются

    Инфраструктура
    13:12
    Фото

    Азербайджан экспортировал в Турцию 594 млн кВт•ч электроэнергии за 10 месяцев

    Энергетика
    13:11

    Кыргызстан и Азербайджан обсудили перспективы кооперации в судостроении

    Инфраструктура
    13:09

    Послы ЕС согласовали санкции против 40 танкеров, перевозящих российскую нефть

    Другие страны
    13:08

    Гендиректор IATA: Азербайджан выиграет от перераспределения грузов из Азии в Европу - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    13:04
    Фото

    Кыргызстан рассматривает возможность адаптации азербайджанской модели агрострахования

    АПК
    13:04

    Представители МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга совершили визит в Азербайджан

    Внешняя политика
    12:57

    SOCAR: Полностью доверять искусственному интеллекту опасно

    ИКТ
    12:55

    В парламенте обсудили необходимость принятия нового закона о работодателях

    Милли Меджлис
    Лента новостей