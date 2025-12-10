В Японии запустят первое в мире безэкипажное судно

Первое в мире безэкипажное пассажирское судно запустят в Японии 11 декабря.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Kyodo.

Японский инвестиционный фонд Nippon Foundation объявил, что судно Olympia Dream будет курсировать между портами Окаяма и Тоносё на юго-западе страны.