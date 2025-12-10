Yaponiyada dünyada ilk dəfə ekipajsız gəmi istifadəyə veriləcək
Digər ölkələr
- 10 dekabr, 2025
- 12:27
Dekabrın 11-də Yaponiyada dünyanın ilk ekipajsız sərnişin gəmisi istifadəyə veriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Kyodo" agentliyinin məlumatında deyilir.
Yaponiyanın "Nippon Foundation" İnvestisiya Fondu "Olympia Dream" gəmisinin ölkənin cənub-qərbindəki Okayama və Tonoso limanları arasında hərəkət edəcəyini açıqlayıb.
