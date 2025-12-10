İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Yaponiyada dünyada ilk dəfə ekipajsız gəmi istifadəyə veriləcək

    Digər ölkələr
    • 10 dekabr, 2025
    • 12:27
    Yaponiyada dünyada ilk dəfə ekipajsız gəmi istifadəyə veriləcək

    Dekabrın 11-də Yaponiyada dünyanın ilk ekipajsız sərnişin gəmisi istifadəyə veriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Kyodo" agentliyinin məlumatında deyilir.

    Yaponiyanın "Nippon Foundation" İnvestisiya Fondu "Olympia Dream" gəmisinin ölkənin cənub-qərbindəki Okayama və Tonoso limanları arasında hərəkət edəcəyini açıqlayıb.

    Yaponiya gəmi
    В Японии запустят первое в мире безэкипажное судно
    Japan to launch world's first crewless passenger ship

    Son xəbərlər

    12:44

    Azərbaycanın U-19 millisinin seçmə mərhələdəki rəqibləri müəyyənləşib

    Futbol
    12:44

    ABB bu dəfə səhiyyə sektorunu araşdırıb

    Maliyyə
    12:42

    Nazir müavini: "Distant iş"in görüləcəyi yer əvvəlcədən müəyyən olunacaq

    Milli Məclis
    12:39

    Narkotik vasitənin təsiri altında olan sürücü və sərnişinləri saxlanılıb

    Hadisə
    12:39
    Foto

    COINCASA 2025-ci il "Blooming New Year" Yeni il kolleksiyasını təqdim edir

    Biznes
    12:38

    Azərbaycan mədəniyyətinin qlobal baxışda qorunması istiqamətində qanun layihələri hazırlanır

    Mədəniyyət siyasəti
    12:38

    İntizam Komitəsi Azərbaycan Kubokunun oyunlarında yaşananlara görə klubları cərimələyib

    Futbol
    12:37

    Pərviz Şahbazov: "Zəngəzur dəhlizi "Mərkəzi Asiya-Azərbaycan-Türkiyə" enerji körpüsünü yaradacaq"

    Energetika
    12:31

    AFFA "Neftçi"ni azarkeşlərinə görə cərimələyib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti