Будет организовано "инвестиционное путешествие" в Гянджу

В рамках проекта Центрального банка Азербайджана "инвестиционное путешествие", организованного Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Министерства экономики Азербайджана, ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) и инвестиционными компаниями, 6 мая с

В рамках проекта Центрального банка Азербайджана "инвестиционное путешествие", организованного Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Министерства экономики Азербайджана, ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) и инвестиционными компаниями, 6 мая состоится поездка в Гянджу.

Об этом Report сообщает со ссылкой на БФБ.

Напомним, что целью проекта является повышение финансовой грамотности в стране, стимулирование финансирования посредством рынка капитала. В ходе мероприятии, которое будет организовано в рамках визита, эксперты рынка капитала расскажут предпринимателям о преимуществах финансирования посредством рынка капитала и листинга в БФБ, инвестиционные компании проведут интерактивные обсуждения с субъектами бизнеса, заинтересованными в финансировании посредством рынка капитала, оценят возможности финансирования.

Это четвертое по счету подобное мероприятие, до этого в прошлом году мероприятия "инвестиционное путешествие" были организованы 20 октября в Хачмазе, 3 декабря - в Лянкяране, 4 марта - в Евлахе.