БОС пересмотрит инвестиционную политику

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Бюро обязательного страхования (БОС) в связи с текущей ситуацией в банковском секторе Азербайджана пересмотрит свою инвестиционную политику. Как сообщает Report, об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции исполнительный директор БОС Эльхан Гулиев.

По его словам, страховые резервы БОС равны 33,268 млн манатов, 80% которых размещены на внутреннем рынке, в банках Азербайджана. Текущая ситуация вынуждает более осторожно относиться к выбору банков и вновь пересмотреть структуру инвестиционного портфеля.

Э.Гулиев также отметил, что в настоящее время инвестиционный портфель БОС состоит из долларов, евро и манатов, а также ценных бумаг в трех валютах: “Доля доллара составляет 38%, евро - 30%, маната - 32%. Инвестиции в размере 5 млн евро мы осуществили по требованию в связи с подключением к системе "Зеленая карта". К концу года объем инвестиционного портфеля достигнет 34 млн манатов”.