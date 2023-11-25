Биткойн подорожал более чем на 1%

Ведущая мировая криптовалюта - биткойн подорожала до 37,8 тыс. долларов США.

Ведущая мировая криптовалюта - биткойн подорожала до 37,8 тыс. долларов США.

Как сообщает Report, цена криптовалюты выросла на 1,1% за последние 24 часа и на 4% за последние 7 дней.

В результате капитализация биткойна выросла до 739 млрд долларов США.

Цена Ethereum, занимающего 2-е место по рыночной капитализации, выросла на 0,8% за последние сутки и на 8% за последнюю неделю до 2 087 долларов США. Из альткоинов, попавших в десятку лучших, больше всего выросла Solana (рост на 2,83%).

В настоящее время общая стоимость криптовалютного рынка составляет 1,44 трлн долларов США.