Биткоин установил исторический рекорд

Стоимость биткоина установила исторический рекорд, поднявшись до 19 857,03 доллара США.

Стоимость биткоина установила исторический рекорд, поднявшись до 19 857,03 доллара США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Bloomberg.

В ходе торгов самая популярная криптовалюта поднялась на 8,7 процента и побила рекорд, зафиксированный 18 декабря 2017 года. Тогда биткоин поднимался до 19 783,21 доллара. В целом в 2020 году криптовалюта подорожала более чем на 170 процентов, отмечает агентство. Только с начала сентября биткоин фактически удвоил свою стоимость.

По оценке Dow Jones, криптовалюта растет на фоне общего оптимизма на мировых рынках. Инвесторы идут на рискованные сделки из-за масштабных вливаний Федеральной резервной системы (ФРС) и других центробанков в экономику. Кроме того, цену биткоина подстегивают ожидания, что пандемию коронавируса удастся взять под контроль благодаря появлению эффективных вакцин.