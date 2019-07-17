Биткоин упал ниже 10 тыс. долларов

Ведущая мировая криптовалюта – биткоин за последние сутки подешевела на 11%, упав ниже 10 тыс. долларов.
Как сообщает Report со ссылкой на портал Coinmarketcap, цифровая валюта торгуется по 9 500 - 9 600 долларов.
Ведущая мировая криптовалюта – биткоин за последние сутки подешевела на 11%, упав ниже 10 тыс. долларов.
Как сообщает Report со ссылкой на портал Coinmarketcap, цифровая валюта торгуется по 9 500 - 9 600 долларов.
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Economic DepartmentАвтор новости