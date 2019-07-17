Биткоин упал ниже 10 тыс. долларов

Биткоин упал ниже 10 тыс. долларов

17 июля, 2019 12:17

https://report.az/storage/news/54cce297cd75beb1ba560c17bb176367/349a175b-1778-4fff-87d3-56fd2318bfeb_292.jpg Ведущая мировая криптовалюта – биткоин за последние сутки подешевела на 11%, упав ниже 10 тыс. долларов. Как сообщает Report со ссылкой на портал Coinmarketcap, цифровая валюта торгуется по 9 500 - 9 600 долларов.

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