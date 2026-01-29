Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    БФБ: Упрощение требований к листингу для малых эмитентов стоит на повестке дня

    Финансы
    • 29 января, 2026
    • 10:17
    БФБ: Упрощение требований к листингу для малых эмитентов стоит на повестке дня

    В Азербайджане упрощение требований к листингу для малых эмитентов стоит на повестке дня.

    Об этом в заявлении Report сказал заместитель председателя правления Бакинской фондовой биржи (БФБ) Октай Гасымов.

    "Планируется создать отдельный сегмент для малых эмитентов. Этот вопрос практически на стадии утверждения. Мы подготовили его проект и провели предварительные переговоры с Центральным банком Азербайджана. У них также есть рекомендация по этому поводу, которую мы учтем", - отметил он.

    Октай Гасымов БФБ малые эмитенты
    BFB: Kiçik emitentlər üçün listinq tələbinin sadələşdirilməsi gündəmdədir

    Последние новости

    10:31

    ЦБА назвал цели в области микрофинансирования

    Финансы
    10:27

    В Азербайджане снизят минимальный порог для МФО в сегменте долгового рынка

    Финансы
    10:19

    В Азербайджане расширяют перечень случаев обыска без решения суда

    Милли Меджлис
    10:17

    БФБ: Упрощение требований к листингу для малых эмитентов стоит на повестке дня

    Финансы
    10:10

    Центробанк: НБКО выпустили облигации на 86 млн манатов за последние 3 года

    Финансы
    10:09

    ЦБА: 62% сети филиалов НБКО находится в регионах

    Финансы
    09:50

    С платформы "Западный Чираг" добыто 251 млн баррелей нефти

    Энергетика
    09:44

    В КНР казнили 11 членов синдиката за убийства, мошенничество и торговлю людьми

    Другие страны
    09:43

    Стоимость азербайджанской нефти превысила $70

    Энергетика
    Лента новостей