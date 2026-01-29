БФБ: Упрощение требований к листингу для малых эмитентов стоит на повестке дня
Финансы
- 29 января, 2026
- 10:17
В Азербайджане упрощение требований к листингу для малых эмитентов стоит на повестке дня.
Об этом в заявлении Report сказал заместитель председателя правления Бакинской фондовой биржи (БФБ) Октай Гасымов.
"Планируется создать отдельный сегмент для малых эмитентов. Этот вопрос практически на стадии утверждения. Мы подготовили его проект и провели предварительные переговоры с Центральным банком Азербайджана. У них также есть рекомендация по этому поводу, которую мы учтем", - отметил он.
