БФБ: Упрощение требований к листингу для малых эмитентов стоит на повестке дня

В Азербайджане упрощение требований к листингу для малых эмитентов стоит на повестке дня.

Об этом в заявлении Report сказал заместитель председателя правления Бакинской фондовой биржи (БФБ) Октай Гасымов.

"Планируется создать отдельный сегмент для малых эмитентов. Этот вопрос практически на стадии утверждения. Мы подготовили его проект и провели предварительные переговоры с Центральным банком Азербайджана. У них также есть рекомендация по этому поводу, которую мы учтем", - отметил он.