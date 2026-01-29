İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası

    BFB: Kiçik emitentlər üçün listinq tələbinin sadələşdirilməsi gündəmdədir

    Maliyyə
    • 29 yanvar, 2026
    • 09:46
    BFB: Kiçik emitentlər üçün listinq tələbinin sadələşdirilməsi gündəmdədir

    Azərbaycanda kiçik emitentlər üçün listinq tələbinin sadələşdirilməsi gündəmdədir.

    Bunu "Report"a açıqlamasında "Bakı Fond Birjası" QSC-nin (BFB) İdarə Heyətinin üzvü Oqtay Qasımov bildirib.

    "Kiçik emitentlər üçün ayrıca seqment olması nəzərdə tutulur. Bu məsələ demək olar ki, təsdiq mərhələsindədir. Onun layihəsini tərtib etmişik və Azərbaycan Mərkəzi Bankı ilə ilkin danışıqlarımız olub. Onların da bununla bağlı bir tövsiyəsi olub, onu da nəzərə alacağıq", - deyə o qeyd edib.

    Bakı Fond Birjası Oqtay Qasımov
    БФБ: Упрощение требований к листингу для малых эмитентов стоит на повестке дня

    Son xəbərlər

    00:42
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Azərbaycan dilinin hüquqi statusu Ermənistan parlamentində müzakirə oluna bilər

    Daxili siyasət
    00:13

    ABŞ-də növbəti şatdaun gözlənilir

    Digər ölkələr
    23:43

    Azərbaycanın hava məkanı və ya ərazisi İrana qarşı hücumlar üçün istifadə edilməyəcək - RƏSMİ

    Xarici siyasət
    23:37

    Ceyhun Bayramov Əraqçi ilə danışıb: Bölgədə son gərginlik narahatlıq doğurur

    Region
    23:32

    Tramp FES-ə yeni sədrin namizədliyini növbəti həftə irəli sürəcək

    Digər ölkələr
    23:23

    Türkiyədəki neft emalı zavodunda partlayış baş verib

    Region
    23:23

    "Şaquli Qaz Dəhlizi" ölkələrinin enerji nazirləri gələn ay ABŞ-də görüşəcəklər

    Energetika
    23:11

    AEBA sabah Ukrayna üzrə növbədənkənar iclas keçirəcək

    Digər ölkələr
    23:04

    Türkiyənin baş diplomatı İsrailin İrana mümkün hücumunda əsas hədəfini açıqlayıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti