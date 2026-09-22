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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    БФБ: На фондовом рынке сохраняется высокая концентрация

    Финансы
    • 22 сентября, 2026
    • 10:33
    БФБ: На фондовом рынке сохраняется высокая концентрация

    На фондовом рынке Азербайджана сохраняется высокая концентрация.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинскую фондовую биржу (БФБ).

    Согласно информации, в I полугодии 2026 года финансовые учреждения составляли 99% рыночной капитализации листинга, а на 8 учреждений приходился примерно 91% общей рыночной стоимости.

    В январе-июне оборот вторичного рынка составил 8,8 млн манатов, а первичного - 51,7 млн манатов.

    Только в июне оборот вторичного рынка по акциям ОАО "Международный банк Азербайджана" и ОАО "ПАША Банк" составил 2 млн и 0,6 млн манатов соответственно.

    Бакинская фондовая биржа (БФБ) листинг
    BFB: Səhm bazarında yüksək konsentrasiya qalmaqdadır
    BSE: Azerbaijan's stock market remains highly concentrated

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