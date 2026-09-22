БФБ: На фондовом рынке сохраняется высокая концентрация

На фондовом рынке Азербайджана сохраняется высокая концентрация.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинскую фондовую биржу (БФБ).

Согласно информации, в I полугодии 2026 года финансовые учреждения составляли 99% рыночной капитализации листинга, а на 8 учреждений приходился примерно 91% общей рыночной стоимости.

В январе-июне оборот вторичного рынка составил 8,8 млн манатов, а первичного - 51,7 млн манатов.

Только в июне оборот вторичного рынка по акциям ОАО "Международный банк Азербайджана" и ОАО "ПАША Банк" составил 2 млн и 0,6 млн манатов соответственно.