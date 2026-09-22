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    BFB: Səhm bazarında yüksək konsentrasiya qalmaqdadır

    Maliyyə
    • 22 sentyabr, 2026
    • 10:25
    BFB: Səhm bazarında yüksək konsentrasiya qalmaqdadır

    Azərbaycanın səhm bazarında yüksək konsentrasiya qalmaqdadır.

    "Report" bu barədə "Bakı Fond Birjası" QSC-yə (BFB) istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu ilin I yarısında maliyyə qurumları listinqdə olan bazar kapitalizasiyasının 99 %-ni, 8 qurum isə ümumi bazar dəyərinin təxminən 91 %-ni təşkil edib.

    Yanvar-iyun aylarında təkrar bazar dövriyyəsi 8,8 milyon manat, ilkin bazar dövriyyəsi isə 51,7 milyon manat olub.

    Təkcə iyun ayında "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" və "PAŞA Bank" ASC-lər üzrə təkrar bazar dövriyyəsi müvafiq olaraq 2 milyon manat və 0,6 milyon manat təşkil edib.

    Bakı Fond Birjası QSC
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