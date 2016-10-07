БФБ: Азербайджанские банки заинтересованы в массовом обращении своих акций

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанские банки не проявляют интерес к участию на рынке капитала и внесению акций в биржевой листинг. Об этом заявил Report глава группы развития бизнеса ЗАО "Бакинская фондовая биржа" Абдулла Исаев.

Напомним, что в настоящее время в листинг внесены акции только трех коммерческих банков – Международный банк Азербайджана, Demirbank и Turanbank. По словам А.Исаева, усилия по привлечению на рынок капитала других банков пока не дали результатов.

"Дело в том, что банки не заинтересованы в массовом обращении своих акций. В этих условиях они могут быть внесены в листинг только в альтернативном рыночном сегменте биржи. Для развития рынка капитала же банки должны находиться в основном и стандартном сегментах рынка", - отметил А.Исаев.

По словам представителя БФБ, только один банк в Азербайджане – ОАО Kapital Bank имеет возможности для выхода на основной сегмент рынка капитала, так как акции банка находятся в массовом обращении. Однако руководство банка пока не торопится с этим: "Хотя Kapital Bank в течение последних двух лет, сопровождающихся экономическими трудностями, выплачивал хорошие дивиденды акционерам, и имеет большой потенциал для привлечения дополнительных средств с рынка капитала. Однако банк пока не хочет пользоваться этим потенциалом".

А.Исаев также отметил, что БФБ провела встречи с представителями PASHA Bank и Nikoil Bank по данному вопросу, однако и они пока не намерены выходить на рынок капитала: "Интерес банков к данному вопросу особо снизился после девальвации. В период экономического кризиса люди не бывают заинтересованы в покупках акций. Несомненно, инвестиции должны осуществляться в манатах. Банки учитывают это и не спешат с решением. Хотя в Азербайджане созданы все необходимые условия и инфраструктура для развития этого рынка".