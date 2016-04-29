​Бехнам Гурбанзаде: В Азербайджане существуют широкие возможности для развития исламского финансирования

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Бывший руководитель департамента исламского банкинга Международного банка Азербайджана (МБА), эксперт в области исламского финансирования Бехнам Гурбанзаде побывал в Информационном агентстве Report.

Эксперт встретился с редакторским составом и сотрудниками экономического отдела агентства.

Редактор экономического отдела Вугар Мустафаев проинформировал гостя о направлениях деятельности Report, отметив заинтересованность агентства в распространении новостей по исламскому финансированию.

В свою очередь, Б.Гурбанзаде сообщил, что формирование традиций исламского банкинга станет значимым для Азербайджана и региона в целом. Эксперт отметил, что эта сфера набирает популярность во всем мире, в то же время является альтернативным рынком капитала и предоставляет альтернативные инструменты для инвестиционных вложений в эту сферу: "Согласно прогнозам, к концу этого года глобальное исламское финансирование достигнет 2,2 трлн. долларов. На долю Ирана приходится 44%, Саудовской Аравии - 16%, Турции - 9% мировой исламской экономики".

"В Азербайджане существуют широкие возможности для развития исламского финансирования. Мы доказали это на примере Международного банка Азербайджана. Хотя банк основательно занимался этим видом деятельности всего два года, смог достичь прибыли уже через год. В то же время требуется формирование соответствующей законодательной базы", - добавил Б.Гурбанзаде.