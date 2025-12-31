Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Банковские вклады населения Азербайджана увеличились на 15%

    Финансы
    • 31 декабря, 2025
    • 16:05
    Банковские вклады населения Азербайджана увеличились на 15%

    Депозитный портфель азербайджанских банков на 1 декабря этого года составил 43 млрд 281,2 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 4,1% больше по сравнению с предыдущим месяцем, на 7,5% - с началом года и на 15% - с 1 декабря 2024 года.

    54,5% от этой суммы, или 23 млрд 603,3 млн манатов, приходится на долю нефинансовых организаций. Это на 14,8% больше по сравнению с прошлым годом.

    За год вклады домашних хозяйств увеличились на 13,7%, достигнув 16 млрд 181,8 млн манатов, а депозиты финансовых организаций выросли на 23,3%, до 3 млрд 496,1 млн манатов.

    В отчетном периоде 22 млрд 588,9 млн манатов (+3,8%) от общего объема депозитов были краткосрочными, а 20 млрд 692,3 млн манатов (+30,4%) – долгосрочными.

    ЦБА банки депозиты вклады
    Azərbaycanda əhalinin bank əmanətləri 15 %-ə yaxın artıb
    Azerbaijan's bank deposits rise 15% in a year

    Последние новости

    17:25
    Фото

    В Гёйчае произошло серьезное ДТП, пятеро получили травмы

    Происшествия
    17:17

    АБР обозначил ключевые условия развития финтеха в Азербайджане

    Финансы
    17:02

    В Болгарии евро и лев будут обращаться параллельно до конца января

    Другие страны
    16:58

    В 2025 году состояние самых богатых людей мира выросло на $2,2 трлн

    Это интересно
    16:42
    Видео

    Эми Карлон: США остаются привержены укреплению партнерства с Азербайджаном

    Внешняя политика
    16:32

    ГНФАР инвестировал в страны Персидского залива около $900 млн

    Финансы
    16:20

    Хорватия в рамках инициативы PURL предоставит Украине 15 млн евро

    Другие страны
    16:13

    Британский центр огласил ожидания по росту ВВП на душу населения в Азербайджане до 2041 года

    Финансы
    16:12

    Во Франции намерены запретить соцсети лицам младше 15 лет

    Другие страны
    Лента новостей