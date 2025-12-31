Банковские вклады населения Азербайджана увеличились на 15%

Депозитный портфель азербайджанских банков на 1 декабря этого года составил 43 млрд 281,2 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 4,1% больше по сравнению с предыдущим месяцем, на 7,5% - с началом года и на 15% - с 1 декабря 2024 года.

54,5% от этой суммы, или 23 млрд 603,3 млн манатов, приходится на долю нефинансовых организаций. Это на 14,8% больше по сравнению с прошлым годом.

За год вклады домашних хозяйств увеличились на 13,7%, достигнув 16 млрд 181,8 млн манатов, а депозиты финансовых организаций выросли на 23,3%, до 3 млрд 496,1 млн манатов.

В отчетном периоде 22 млрд 588,9 млн манатов (+3,8%) от общего объема депозитов были краткосрочными, а 20 млрд 692,3 млн манатов (+30,4%) – долгосрочными.