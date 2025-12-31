Azərbaycanda əhalinin bank əmanətləri 15 %-ə yaxın artıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Maliyyə
    • 31 dekabr, 2025
    • 15:13
    Bu ilin dekabrın 1-nə Azərbaycan banklarının depozit portfeli 43 milyard 281,2 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bu, aylıq müqayisədə 4,1 %, ilin əvvəlinə nisbətən 7,5 %, 2024-cü ilin dekabrın 1-i ilə müqayisədə isə 15 % çoxdur.

    Bunun 54,5 %-i, yaxud 23 milyard 603,3 milyon manatı qeyri-maliyyə təşkilatlarının payına düşüb. Bu, illik müqayisədə 14,8 % çoxdur.

    İl ərzində ev təsərrüfatlarının əmanətləri 13,7 % artaraq 16 milyard 181,8 milyon manata, maliyyə təşkilatlarının depozitləri isə 23,3 % artaraq 3 milyard 496,1 milyon manata çatıb.

    Hesabat dövründə cəmi depozitlərin 22 milyard 588,9 milyon manatı (il ərzində 3,8 % çox) qısamüddətli, 20 milyard 692,3 milyon manatı (+30,4 %) isə uzunmüddətli olub.

