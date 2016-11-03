Банк Англии сохранил учетную ставку стабильной

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ ЦБ Англии на сегодняшнем заседании принял решение оставить базовую процентную ставку на уровне 0,25% годовых.

Как сообщает Report, решение было принято единогласно всеми 9 членами Комитета по монетарной политике банка. BoE также сохранил объемы монетарной экспансии на уровне 435 млрд фунтов стерлингов (537,7 млрд долларов), а объем покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд фунтов (12,4 млрд долларов). Оба решения ЦБ совпали с прогнозами аналитиков.

Банк Англии заявил, что не ожидает очередного снижения процентных ставок в этом году.

Отметим, что BoE после принятия решения о Брексите в августе этого года в целях стимулирования экономики снизил учетную ставку с 0,5% до 0,25%