Азиатский банк развития повысил прогноз экономического роста Грузии до 7%

Азиатский банк развития (АБР) повысил прогноз экономического роста Грузии с 3,5% до 7% за счет увеличению экспорта и туризма, денежных переводов и т.д.

Азиатский банк развития (АБР) повысил прогноз экономического роста Грузии с 3,5% до 7% за счет увеличению экспорта и туризма, денежных переводов и т.д.

Как передает Report со ссылкой на "Новости-Грузия", в обновленной версии отчета банка Asian Development Outlook прогнозируется рост ВВП Грузии на 6% в 2023 году.

"В Грузии фиксируется значительный рост туризма и экспорта, что свидетельствует о том, что страна находится в процессе преодоления негативных последствий пандемии", — сказал директор постоянного представительства АБР в Грузии Шейн Розенталь.

АБР также повысил прогноз инфляции в стране на 2022 год до 11%, а в следующем - до 5%. Повышенный прогноз инфляции обусловлен более высокими, чем ожидалось, ценами на потребительские товары в мире и сильным внутренним ростом.