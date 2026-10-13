Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    AzFina: Развитие цифровой финансовой экосистемы сопряжено с новыми рисками

    Финансы
    • 13 октября, 2026
    • 11:53
    AzFina: Развитие цифровой финансовой экосистемы сопряжено с новыми рисками

    Развитие цифровой финансовой экосистемы сопряжено с возникновением новых рисков.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Правления Общественного объединения "Азербайджанская Финтех Ассоциация" ("AzFina") Эдгар Абдуллаев.

    По его словам, этот процесс потребовал в сжатые сроки перевести в правовое поле крупный рынок, ранее функционировавший без регулирования: "Речь идет о рамках, которые являются необходимыми и добавляют ценность сектору. По этой причине в настоящее время мы развиваем сектор в условиях конструктивного диалога с Центральным банком Азербайджана. Впереди у нас много работы, большой потенциал. Эти возможности не ограничиваются только Азербайджаном. Их можно развивать в масштабах тюркских государств, затем Европейского союза и всего мира".

    Абдуллаев отметил, что, однако, расширение цифровой финансовой экосистемы означает также актуализацию вопросов, связанных с предотвращением финансового мошенничества и махинаций, отмывания денег и финансирования терроризма: "Поэтому мы не можем оставить эту сферу без внимания. В рамках конструктивного диалога с регулирующим органом мы стремимся развивать сектор и одновременно определять правила максимально гибким и соответствующим сектору образом".

    финтех Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    "AzFina": Rəqəmsal maliyyə ekosisteminin inkişafı yeni riskləri artırır
    AzFina: Development of digital financial ecosystem entails new risks
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    01:44
    Британия опасается зависимости от США в управлении военными спутниками
    Другие страны
    01:19
    В Лиге конференций УЕФА состоялись матчи первого тура общего этапа
    Футбол
    01:16
    Фото
    В Лиге Европы УЕФА состоялись матчи второго тура общего этапа
    Футбол
    00:40
    Дефицит сводного бюджета Азербайджана к 2030 году сократится до 442 млн манатов
    Финансы
    00:36
    В экономику Азербайджана за четыре года планируется инвестировать 108,6 млрд манатов
    Финансы
    00:33
    В Стамбуле из зоны затопления спасли более 3 тыс. человек
    В регионе
    00:31
    Азербайджан направит 2,2 млрд манатов на обслуживание госдолга в 2027 году
    Финансы
    00:22
    На восстановление освобожденных территорий Азербайджана направят 13,2 млрд манатов
    Финансы
    00:07
    Доходы госбюджета Азербайджана на 2027 год увеличены на 20 млн манатов
    Финансы
    Лента новостей