AzFina: Развитие цифровой финансовой экосистемы сопряжено с новыми рисками

Развитие цифровой финансовой экосистемы сопряжено с возникновением новых рисков.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Правления Общественного объединения "Азербайджанская Финтех Ассоциация" ("AzFina") Эдгар Абдуллаев.

По его словам, этот процесс потребовал в сжатые сроки перевести в правовое поле крупный рынок, ранее функционировавший без регулирования: "Речь идет о рамках, которые являются необходимыми и добавляют ценность сектору. По этой причине в настоящее время мы развиваем сектор в условиях конструктивного диалога с Центральным банком Азербайджана. Впереди у нас много работы, большой потенциал. Эти возможности не ограничиваются только Азербайджаном. Их можно развивать в масштабах тюркских государств, затем Европейского союза и всего мира".

Абдуллаев отметил, что, однако, расширение цифровой финансовой экосистемы означает также актуализацию вопросов, связанных с предотвращением финансового мошенничества и махинаций, отмывания денег и финансирования терроризма: "Поэтому мы не можем оставить эту сферу без внимания. В рамках конструктивного диалога с регулирующим органом мы стремимся развивать сектор и одновременно определять правила максимально гибким и соответствующим сектору образом".