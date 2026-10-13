İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    "AzFina": Rəqəmsal maliyyə ekosisteminin inkişafı yeni riskləri artırır

    Maliyyə
    • 13 oktyabr, 2026
    • 11:41
    AzFina: Rəqəmsal maliyyə ekosisteminin inkişafı yeni riskləri artırır

    Rəqəmsal maliyyə ekosisteminin inkişafı yeni riskləri də artırır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Azərbaycan Fintex Assosiasiyası" ("AzFina") İctimai Birliyinin İdarə Heyətinin sədri Edqar Abdullayev jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu isə əvvəllər tənzimləmə olmadan fəaliyyət göstərən böyük bir bazarın qısa müddətdə müvafiq çərçivələrə cəlb edilməsi demək idi: "Söhbət zəruri olan və sektora dəyər qatan çərçivələrdən gedir.

    Bu səbəbdən hazırda Azərbaycan Mərkəzi Bankı ilə konstruktiv dialoq şəraitində sektoru inkişaf etdiririk. Qarşıda görüləsi çox işimiz, böyük potensialımız var. Bu imkanlar təkcə Azərbaycanla məhdudlaşmır. Onları türk dövlətləri, daha sonra isə Avropa İttifaqı və dünya miqyasında inkişaf etdirmək mümkündür".

    E.Abdullayev qeyd edib ki, lakin rəqəmsal maliyyə ekosisteminin genişlənməsi maliyyə dələduzluğu və fırıldaqçılıq hallarının, çirkli pulların yuyulmasının və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması ilə bağlı məsələlərin də aktuallaşması deməkdir: "Buna görə də bu sahəni tamamilə sərbəst buraxa bilmərik. Tənzimləyici qurumla konstruktiv dialoq çərçivəsində sektoru inkişaf etdirməyə, eyni zamanda qaydaları mümkün qədər çevik və sektora uyğun şəkildə müəyyənləşdirməyə çalışırıq".

    Edqar Abdullayev Avropa İttifaqı (Aİ) Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB)
    AzFina: Развитие цифровой финансовой экосистемы сопряжено с новыми рисками
    AzFina: Development of digital financial ecosystem entails new risks
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    01:51
    Britaniya hərbi peyklərin idarə olunmasında ABŞ-dən asılılıqdan ehtiyat edir
    Digər ölkələr
    01:17
    UEFA Konfrans Liqası: Liqa mərhələsinin I turunun oyunları baş tutub
    Futbol
    01:14
    UEFA Avropa Liqasında II turunun oyunları keçirilib
    Futbol
    00:38
    Azərbaycan 2030-cu ildə icmal büdcənin kəsirini 260 milyon dollara endirəcək
    Maliyyə
    00:30
    Azərbaycan iqtisadiyyatına yaxın 4 ildə mümkün investisiya qoyuluşunun məbləği elan edilib
    Maliyyə
    00:25
    Azərbaycan gələn il xarici dövlət borcunun ödənilməsinə 1,4 milyard manatdan çox pul xərcləyəcək
    Maliyyə
    00:18
    Azərbaycan yaxın 4 ildə Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 13,2 milyard manat xərcləyəcək
    Maliyyə
    00:04
    Azərbaycanın 2027-ci il üçün büdcəsi ilkin variantla müqayisədə dəyişdirilib
    Maliyyə
    23:54
    Azərbaycan XİN: AQEM-in VII Zirvə Görüşü regional dialoqun inkişaf etdirilməsində mühüm mərhələdir
    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti