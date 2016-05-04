​Азербайджанским банкам представлена новая модель кредитования

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ В Палате по надзору за финансовыми рынками прошла встреча с действующими в Азербайджане коммерческими банками. Как передает Report, в ходе встречи состоялась презентация новой модели кредитования, которую планируется внедрить в финансовую систему страны. В ходе встречи также прошли обсуждения новой модели, на повестке собрания, в основном, стоял вопрос долларового кредитования.

Новая модель кредитования будет представлена общественности на этой неделе.

Отметим, что с 5 апреля банки приостановили выдачу потребительских кредитов в иностранной валюте сроком на 1 месяц. Палата сохранила за собой право продления данного срока. Помимо этого, решением Палаты надзора за финансовыми рынками с прошлого месяца временно приостановлена выдача потребительских кредитов пенсионерам.