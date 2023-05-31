Азербайджанский инвестиционный холдинг выбирает аудитора

Азербайджанский инвестиционный холдинг объявил открытый тендер на проведение аудита финансовой отчетности за 2020-2024 годы в соответствии с международными стандартами аудита.

Азербайджанский инвестиционный холдинг объявил открытый тендер на проведение аудита финансовой отчетности за 2020-2024 годы в соответствии с международными стандартами аудита.

Как сообщает Report, стоимость участия в тендере составляет 350 манатов.

Участники тендера должны представить предварительные документы до 22 июня, тендерное предложение и банковскую гарантию в размере 1% от его стоимости до 5 июля по адресу административного здания холдинга город Баку, Сабаильский район, проспект Азербайджана, 6.

Предложения будут рассмотрены 6 июля в 17:00 по названному адресу.