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Азербайджанский инвестиционный холдинг выбирает аудитора

Азербайджанский инвестиционный холдинг выбирает аудитора Азербайджанский инвестиционный холдинг объявил открытый тендер на проведение аудита финансовой отчетности за 2020-2024 годы в соответствии с международными стандартами аудита.
Финансы
31 мая 2023 г. 15:07
Азербайджанский инвестиционный холдинг выбирает аудитора

Азербайджанский инвестиционный холдинг объявил открытый тендер на проведение аудита финансовой отчетности за 2020-2024 годы в соответствии с международными стандартами аудита.

Как сообщает Report, стоимость участия в тендере составляет 350 манатов.

Участники тендера должны представить предварительные документы до 22 июня, тендерное предложение и банковскую гарантию в размере 1% от его стоимости до 5 июля по адресу административного здания холдинга город Баку, Сабаильский район, проспект Азербайджана, 6.

Предложения будут рассмотрены 6 июля в 17:00 по названному адресу.

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