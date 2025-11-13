Азербайджанские банки увеличили количество сделок в торговой системе Bloomberg на 16%

Азербайджанские банки в январе-сентябре текущего года заключили 2 864 сделки в торговой системе Bloomberg на сумму 51,9 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Обзоре денежно-кредитной политики" Центрального банка Азербайджана.

Согласно документу, это на 16,1% больше и на 22,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом, в отчетный период в необеспеченном секторе межбанковского рынка сохранялась активность. 95% этих сделок были заключены на срок от 1 до 3 дней.