    Азербайджанские банки увеличили количество сделок в торговой системе Bloomberg на 16%

    Финансы
    • 13 ноября, 2025
    • 11:26
    Азербайджанские банки в январе-сентябре текущего года заключили 2 864 сделки в торговой системе Bloomberg на сумму 51,9 млрд манатов.

    Как сообщает Report, об этом говорится в "Обзоре денежно-кредитной политики" Центрального банка Азербайджана.

    Согласно документу, это на 16,1% больше и на 22,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    В целом, в отчетный период в необеспеченном секторе межбанковского рынка сохранялась активность. 95% этих сделок были заключены на срок от 1 до 3 дней.

    Azərbaycan bankları "Bloomberg" ticarət sistemindəki əməliyyatların sayını 16 % artırıb
    Number of Azerbaijani banks' transactions in Bloomberg Terminal up 16%

