Azərbaycan bankları "Bloomberg" ticarət sistemindəki əməliyyatların sayını 16 % artırıb
Maliyyə
- 13 noyabr, 2025
- 10:38
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan bankları "Bloomberg" ticarət sistemində 51,9 milyard manat məbləğində 2 864 ədəd əqd bağlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) "Pul Siyasəti İcmalı"nda bildirilir.
Sənədə əsasən, bunlar, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 22,7 % az və 16,1 % çoxdur.
Ümumilikdə, hesabat dövründə banklararası bazarın təminatsız sektorunda aktivlik davam edib. Bu əməliyyatların 95%-i 1-3 günlük olub.
