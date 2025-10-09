Азербайджанская финтех-ассоциация подписала меморандумы о взаимопонимании

Азербайджанская финтех-ассоциация (AzFina) и Турецкая финтех-ассоциация подписали меморандум о взаимопонимании в рамках Baku Fintech Forum 2025.

Как сообщает Report, AzFina также подписала меморандум о взаимопонимании с Международной консалтинговой компанией.

Документы предусматривают укрепление партнерских отношений в сфере финтеха, продвижение инновационных решений и расширение взаимного обмена опытом, а также направлены на содействие развитию финансовых технологий как на местном, так и на международном уровне.