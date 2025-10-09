Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность

    Азербайджанская финтех-ассоциация подписала меморандумы о взаимопонимании

    Финансы
    • 09 октября, 2025
    • 12:25
    Азербайджанская финтех-ассоциация подписала меморандумы о взаимопонимании

    Азербайджанская финтех-ассоциация (AzFina) и Турецкая финтех-ассоциация подписали меморандум о взаимопонимании в рамках Baku Fintech Forum 2025.

    Как сообщает Report, AzFina также подписала меморандум о взаимопонимании с Международной консалтинговой компанией.

    Документы предусматривают укрепление партнерских отношений в сфере финтеха, продвижение инновационных решений и расширение взаимного обмена опытом, а также направлены на содействие развитию финансовых технологий как на местном, так и на международном уровне.

    финтех форум меморандум сотрудничество
    "Azərbaycan Fintex Assosiasiyası" Anlaşma Memorandumları imzalayıb
    Azerbaijan's fintech association signs memorandums of understanding

    Последние новости

    13:00

    Anglo Asian Mining обновила прогнозы по добыче золота и меди в Азербайджане в 2025 году

    Промышленность
    12:50

    Закир Гасанов выразил соболезнования Пакистану

    Внешняя политика
    12:48

    Пашинян примет участие в саммите СНГ в Таджикистане

    В регионе
    12:48

    ЦБА отменил лицензию "Азерикард" на эмиссию электронных денег

    Финансы
    12:45

    Житель села Вянгли: Радость возвращения невозможно описать словами

    Внутренняя политика
    12:43

    Акции израильских компаний подскочили в ожидании мирной сделки с ХАМАС

    Финансы
    12:42

    Завтра в регионах Азербайджана ожидаются ливни и грозы

    Экология
    12:41

    Посол Молдовы: Потенциал сотрудничества с Азербайджаном еще предстоит реализовать в полном объеме

    Бизнес
    12:39

    Молдова надеется провести в 2026 году новый раунд политических консультаций с Азербайджаном

    Внешняя политика
    Лента новостей