Азербайджанская финтех-ассоциация подписала меморандумы о взаимопонимании
Финансы
- 09 октября, 2025
- 12:25
Азербайджанская финтех-ассоциация (AzFina) и Турецкая финтех-ассоциация подписали меморандум о взаимопонимании в рамках Baku Fintech Forum 2025.
Как сообщает Report, AzFina также подписала меморандум о взаимопонимании с Международной консалтинговой компанией.
Документы предусматривают укрепление партнерских отношений в сфере финтеха, продвижение инновационных решений и расширение взаимного обмена опытом, а также направлены на содействие развитию финансовых технологий как на местном, так и на международном уровне.
