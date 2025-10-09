İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    "Azərbaycan Fintex Assosiasiyası" Anlaşma Memorandumları imzalayıb

    Maliyyə
    • 09 oktyabr, 2025
    • 12:10
    Azərbaycan Fintex Assosiasiyası Anlaşma Memorandumları imzalayıb

    Bakıda keçirilən fintex forumu ("Baku Fintech Forum 2025") çərçivəsində "Azərbaycan Fintex Assosiasiyası" ("AzFina") və "Türkiyə Fintex Assosiasiyası" arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb.

    "Report"un məlumatına görə, "AzFina" həmçinin Beynəlxalq Konsaltinq Şirkəti ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb.

    Sənədlər fintex sahəsində tərəfdaşlığın gücləndirilməsini, innovativ həllərin təşviqini və qarşılıqlı təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsini nəzərdə tutur, həm yerli, həm də beynəlxalq səviyyədə maliyyə texnologiyalarının inkişafına töhfə verməyi hədəfləyir.

    Azərbaycan Fintex Assosiasiyası Anlaşma memorandumu
    Азербайджанская финтех-ассоциация подписала меморандумы о взаимопонимании
    Azerbaijan's fintech association signs memorandums of understanding

