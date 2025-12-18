Azərbaycanda tullantı suları üzrə 3 yeni dövlət standartı qəbul edilib
- 18 dekabr, 2025
- 14:45
Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu (AZSTAND) tullantı suları üzrə 3 yeni dövlət standartı qəbul edib.
"Report" bu barədə Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, yeni standartlar Agentliyin nəzdindəki "Su ehtiyatları və meliorasiya sahəsi"nin Standartlaşdırılması üzrə Texniki Komitənin (AZSTAND/TK 48) konsensus qərarı ilə hazırlanıb.
Onlar aşağıdakılardır:
* AZS 983:2025– "Təmizlənmiş tullantı sularının təkrar istifadəsi üzrə tələblər";
* AZS 984:2025– "Tullantı sularının su və su təsərrüfatı obyektlərinə axıdılması üzrə tələblər";
* AZS 985:2025– "Sənaye müəssisələri, ictimai iaşə obyektləri və fərdi xidmət sahələrinin istehlakçıları tərəfindən mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya sisteminə axıdılan tullantı sularında zərərli və çirkləndirici maddələrin miqdarına və tərkibinə nəzarət".
Yeni dövlət standartlarının tətbiqi su ehtiyatlarının təhlükəsiz və səmərəli idarə olunmasına, tullantı sularının təkrar istifadəsinin tənzimlənməsinə, su obyektlərinə axıdılan tullantı sularının ekoloji və sanitar-gigiyenik təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə, eləcə də mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya sisteminə daxil olan tullantı sularının tərkibinə nəzarətin gücləndirilməsinə xidmət edəcək.
Təsdiq edilmiş dövlət standartları Standartlaşdırma üzrə normativ sənədlərin Dövlət Fonduna daxil edilib.