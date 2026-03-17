Азербайджан за 2025 год увеличил чистые финансовые активы более чем на $5 млрд

В 2025 году чистые финансовые активы Азербайджана выросли на $5 млрд 362,7 млн, что на 98,1% больше по сравнению с 2024 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Годовой рост был обеспечен за счет увеличения направленных за рубеж прямых инвестиций на $910,2 млн (на 22,6% больше по сравнению с годом ранее), увеличения портфельных инвестиций на $1 млрд 862,4 млн (в 2,7 раза больше), а также увеличения прочих инвестиций на $2 млрд 590,1 млн (в 2 раза больше, чем годом ранее).