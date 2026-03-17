    Azərbaycan ötən il xalis maliyyə aktivlərini 5 milyard dollardan çox artırıb

    2025-ci ildə Azərbaycanın xalis maliyyə aktivləri 5 milyard 362,7 milyon ABŞ dolları artıb.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 98,1 % çoxdur.

    İllik artım xaricə yönəldilmiş birbaşa investisiyaların 910,2 milyon ABŞ dolları artması (1 il əvvələ nisbətən 22,6 % çox), portfel investisiyalarının 1 milyard 862,4 milyon ABŞ dolları artması (2,7 dəfə çox), digər investisiyaların isə 2 milyard 590,1 milyon ABŞ dolları artması (1 il əvvəl 2 dəfə çox) hesabına baş tutub.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Xalis maliyyə aktivləri
    Азербайджан за 2025 год увеличил чистые финансовые активы более чем на $5 млрд
    Azerbaijan's net financial assets jump 98% to $5.36B in 2025

