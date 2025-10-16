Азербайджан выделит 1,4 млрд манатов на погашение внешнего госдолга в 2026 году

В 2026 году из запланированных в госбюджете Азербайджана на обслуживание госдолга 2 млрд 457,6 млн манатов расходы на погашение внешнего госдолга составят 1 млрд 400 млн манатов.

Как сообщает Report, это отражено в Программе среднесрочного прогнозирования расходов на ближайшие 4 года, опубликованной Министерством финансов.

Согласно документу, 940 млн манатов из этой суммы составят выплаты по основному долгу, 460 млн манатов - процентные расходы.

В следующем году в бюджете на обслуживание внутреннего государственного долга запланировано выделение 137 млн манатов основных и 920,6 млн манатов процентных расходов. Общие прогнозируемые процентные расходы по госдолгу на 2026 год предусмотрены в размере 1 млрд 380,6 млн манатов.