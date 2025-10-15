İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Maliyyə
    • 15 oktyabr, 2025
    • 23:53
    Azərbaycanın gələn il xarici dövlət borcunun ödənilməsinə 1,4 milyard manat xərcləyəcək

    2026-cı ildə Azərbaycanın dövlət büdcəsində dövlət borcuna xidmətlə bağlı proqnozlaşdırılan 2 milyard 457,6 milyon manat xərcin 1 milyard 400 milyon manatını xarici dövlət borcu üzrə xərclər təşkil edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Maliyyə Nazirliyinin yaxın 4 il üçün açıqladığı Ortamüddətli Xərclər Çərçivəsində öz əksini tapıb.

    Sənədə əsasən, bunun 940 milyon manatı əsas borc ödənişləri, 460 milyon manatını faiz xərcləri olacaq.

    Gələn il büdcədə daxili dövlət borcuna xidmət üçün 137 milyon manat əsas, 920,6 milyon manat məbləğində isə faiz xərcləri proqnozlaşdırılır. Dövlət borcu üzrə proqnozlaşdırılan faiz xərclərinin cəmi 2026-cı il üçün 1 milyard 380,6 milyon manat məbləğində nəzərdə tutulub.

