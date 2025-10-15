Azərbaycanın gələn il xarici dövlət borcunun ödənilməsinə 1,4 milyard manat xərcləyəcək
Maliyyə
- 15 oktyabr, 2025
- 23:53
2026-cı ildə Azərbaycanın dövlət büdcəsində dövlət borcuna xidmətlə bağlı proqnozlaşdırılan 2 milyard 457,6 milyon manat xərcin 1 milyard 400 milyon manatını xarici dövlət borcu üzrə xərclər təşkil edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu, Maliyyə Nazirliyinin yaxın 4 il üçün açıqladığı Ortamüddətli Xərclər Çərçivəsində öz əksini tapıb.
Sənədə əsasən, bunun 940 milyon manatı əsas borc ödənişləri, 460 milyon manatını faiz xərcləri olacaq.
Gələn il büdcədə daxili dövlət borcuna xidmət üçün 137 milyon manat əsas, 920,6 milyon manat məbləğində isə faiz xərcləri proqnozlaşdırılır. Dövlət borcu üzrə proqnozlaşdırılan faiz xərclərinin cəmi 2026-cı il üçün 1 milyard 380,6 milyon manat məbləğində nəzərdə tutulub.
Son xəbərlər
00:41
Azərbaycan 2029-cu ildə icmal büdcənin kəsirini 1 milyard dollara endirəcəkMaliyyə
00:38
Skott Bessent: ABŞ-nin Argentinaya yardımı 40 milyard dollara çata bilərDigər ölkələr
00:37
Azərbaycan yaxın 4 ildə Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 13,5 milyard manat xərcləyəcəkMaliyyə
00:23
Azərbaycanın icmal büdcəsinin gəlirləri yaxın 4 ildə 50 milyard manatı keçə bilərMaliyyə
00:17
Faiq Həsənov: Avropa çempionatında ikinci yer çox yüksək nəticədirFərdi
00:12
ABŞ-nin Nyu-York ştatında ilk dəfə çikunqunya qızdırmasına yoluxma aşkar edilibDigər ölkələr
00:05
Azərbaycanın 2026-cı il üçün büdcəsi ilkin variantla müqayisədə artırılıbMaliyyə
23:59
HƏMAS tapa bildiyi bütün girovların meyitlərini geri qaytardığını iddia edib - YENİLƏNİB-3Digər ölkələr
23:53