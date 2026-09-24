Азербайджан в 2027 году направит 3,4 млрд манатов на Карабах и Восточный Зангезур
Финансы
- 24 сентября, 2026
- 15:45
В 2027 году на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий из государственного бюджета Азербайджана будет направлено 3,4 млрд манатов, или 8,25% его расходов.
Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов на заседании Кабинета министров.
"В целом с 2020 года, включая 2026 год, из государственного бюджета на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий выделено более 25 млрд манатов", - отметил он.
Azərbaycan gələn il Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 3,4 milyard manat xərcləyəcək
Azerbaijan earmarks $2 billion for liberated territories in 2027
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