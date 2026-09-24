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    Ильхам Алиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Гран-при Азербайджана Формулы 1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Азербайджан в 2027 году направит 3,4 млрд манатов на Карабах и Восточный Зангезур

    Финансы
    • 24 сентября, 2026
    • 15:45
    Азербайджан в 2027 году направит 3,4 млрд манатов на Карабах и Восточный Зангезур

    В 2027 году на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий из государственного бюджета Азербайджана будет направлено 3,4 млрд манатов, или 8,25% его расходов.

    Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов на заседании Кабинета министров.

    "В целом с 2020 года, включая 2026 год, из государственного бюджета на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий выделено более 25 млрд манатов", - отметил он.

    Али Асадов Великое возвращение Восстановление освобожденных территорий Карабах Восточный Зангезур
    Azərbaycan gələn il Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 3,4 milyard manat xərcləyəcək
    Azerbaijan earmarks $2 billion for liberated territories in 2027
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