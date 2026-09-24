Azərbaycan gələn il Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 3,4 milyard manat xərcləyəcək
Maliyyə
- 24 sentyabr, 2026
- 15:29
2027-ci ildə Azərbaycanda dövlət büdcəsi xərclərinin 3,4 milyard manatı və yaxud 8,25 %-i işğaldan azad olunuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpası ilə bağlı xərclərin payına düşəcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu Baş nazir Əli Əsədov Nazirlər Kabinetində onun sədrliyi ilə keçirilmiş iclasda bildirib.
Ümumilikdə, 2020-ci ildən bəri 2026-cı il də daxil olmaqla işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpası üçün dövlət büdcəsindən cəmi 25 milyard manatdan çox vəsait ayrılıb", - deyə o qeyd edib.
Азербайджан в 2027 году направит 3,4 млрд манатов на Карабах и Восточный Зангезур
Azerbaijan earmarks $2 billion for liberated territories in 2027
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