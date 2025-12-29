Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Азербайджан в 2026г направит 100 млн манатов в капитал фондов, созданных с различными странами

    Финансы
    • 29 декабря, 2025
    • 15:33
    Азербайджан в 2026г направит 100 млн манатов в капитал фондов, созданных с различными странами

    Правительство Азербайджана в 2026 году выделит 100 млн манатов на оплату доли страны в международных и двусторонних инвестиционных фондах.

    Как сообщает Report, данная сумма предусмотрена в госбюджете на 2026 год, утвержденного президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Согласно документу, эти средства будут направлены на оплату доли Азербайджана в капитале таких фондов.

    Отметим, что в настоящее время действуют двусторонние инвестиционные фонды и фонды развития Азербайджана с Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном. Кроме этого, Азербайджан и Оман в 2025 году договорились о создании двустороннего Фонда прямых инвестиций.

    Азербайджан является членом Тюркского инвестиционного фонда.

