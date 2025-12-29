Азербайджан в 2026г направит 100 млн манатов в капитал фондов, созданных с различными странами

Правительство Азербайджана в 2026 году выделит 100 млн манатов на оплату доли страны в международных и двусторонних инвестиционных фондах.

Как сообщает Report, данная сумма предусмотрена в госбюджете на 2026 год, утвержденного президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, эти средства будут направлены на оплату доли Азербайджана в капитале таких фондов.

Отметим, что в настоящее время действуют двусторонние инвестиционные фонды и фонды развития Азербайджана с Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном. Кроме этого, Азербайджан и Оман в 2025 году договорились о создании двустороннего Фонда прямых инвестиций.

Азербайджан является членом Тюркского инвестиционного фонда.