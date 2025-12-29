İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan müxtəlif ölkələrlə yaradılmış fondların kapitalına gələn il 100 milyon manat yönəldəcək

    Maliyyə
    • 29 dekabr, 2025
    • 16:07
    Azərbaycan müxtəlif ölkələrlə yaradılmış fondların kapitalına gələn il 100 milyon manat yönəldəcək

    Azərbaycan hökuməti 2026-cı ildə ölkənin beynəlxalq və ikitərəfli investisiya fondlarında payının ödənilməsi üçün 100 milyon manat ayıracaq.

    "Report"un məlumatına görə, bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi 2026-cı ilin dövlət büdcəsində nəzərdə tutulub.

    Sənədə əsasən, bu vəsaitlər belə fondların kapitalında Azərbaycanın payının ödənilməsinə yönəldiləcək.

    Hazırda Azərbaycanın Qazaxıstan, Özbəkistan və Qırğızıstanla ikitərəfli investisiya fondları və inkişaf fondları fəaliyyət göstərir. Bundan əlavə, Azərbaycan və Oman 2025-ci ildə ikitərəfli Birbaşa İnvestisiya Fondunun yaradılması barədə razılaşıb.

    Azərbaycan Türk İnvestisiya Fondunun üzvüdür.

    Azərbaycan Türk İnvestisiya Fondu investisiya fondu büdcə
    Азербайджан в 2026г направит 100 млн манатов в капитал фондов, созданных с различными странами
    Azerbaijan to allocate 100M manats to investment funds in 2026

    Son xəbərlər

    16:36

    Polşa HHM sistemləri istehsalına təxminən 90 milyon dollar ayıracaq

    Digər ölkələr
    16:32

    ARDNF-in gələn il idarə edilməsi ilə bağlı xərclər smetası açıqlanıb

    Maliyyə
    16:31
    Video

    Ağdamda kənd sakinləri mina xəbərdarlıq dirəklərini sökürlər - REPORTAJ

    Daxili siyasət
    16:29

    ARDNF-in gələn il üçün investisiya siyasətinin əsas istiqamətləri açıqlanıb

    Maliyyə
    16:29

    Gender bərabərliyi məsələləri üzrə əlaqələndirmə qrupları yaradılacaq

    Daxili siyasət
    16:26
    Foto

    Çində Azərbaycanın turizm imkanları təbliğ edilib

    Turizm
    16:23

    "Bavariya" 2025-ci ildə vurulan qolların sayına görə Avropanın aparıcı beş liqasında liderdir

    Futbol
    16:15

    Gender bərabərliyi üzrə 2026 – 2028-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı təsdiq edilib

    Daxili siyasət
    16:15

    Elm və təhsil nazirinə yeni müşavir təyin olunub

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti