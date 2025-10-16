Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Азербайджан в 2026-2029 гг. потратит на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура 13,5 млрд манатов

    Финансы
    • 16 октября, 2025
    • 00:56
    В 2026-2029 годах из государственного бюджета Азербайджана на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий (Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы), как ожидается, будет потрачено 13,5 миллиарда манатов.

    Как передает Report, об этом говорится в "Среднесрочных бюджетных рамках на 2026-2029 годы", опубликованных Министерством финансов.

    Согласно документу, доля этих расходов в капитальных расходах составит 23,5 %.

    Azərbaycan yaxın 4 ildə Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 13,5 milyard manat xərcləyəcək

    Азербайджан в 2026-2029 гг. потратит на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура 13,5 млрд манатов

