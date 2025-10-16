Азербайджан в 2026-2029 гг. потратит на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура 13,5 млрд манатов

В 2026-2029 годах из государственного бюджета Азербайджана на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий (Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы), как ожидается, будет потрачено 13,5 миллиарда манатов.

Как передает Report, об этом говорится в "Среднесрочных бюджетных рамках на 2026-2029 годы", опубликованных Министерством финансов.

Согласно документу, доля этих расходов в капитальных расходах составит 23,5 %.