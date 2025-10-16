Азербайджан в 2026-2029 гг. потратит на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура 13,5 млрд манатов
Финансы
- 16 октября, 2025
- 00:56
В 2026-2029 годах из государственного бюджета Азербайджана на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий (Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы), как ожидается, будет потрачено 13,5 миллиарда манатов.
Как передает Report, об этом говорится в "Среднесрочных бюджетных рамках на 2026-2029 годы", опубликованных Министерством финансов.
Согласно документу, доля этих расходов в капитальных расходах составит 23,5 %.
Последние новости
01:05
Трамп: Украина может готовиться к наступательным действиямДругие страны
00:56
Доходы консолидированного бюджета Азербайджана могут превысить 50 млрд манатовФинансы
00:56
Азербайджан в 2026-2029 гг. потратит на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура 13,5 млрд манатовФинансы
00:49
Бюджет Азербайджана на 2026 год увеличенФинансы
00:42
Каллас поддержала усиление роли EDA в совместных проектах стран ЕСДругие страны
00:34
Фаиг Гасанов: Второе место на чемпионате Европы — очень высокий результатИндивидуальные
00:12
Минфин назвал прогноз инвестиций в экономику Азербайджана на ближайшие четыре годаФинансы
00:01
Азербайджан выделит 1,4 млрд манатов на погашение внешнего госдолга в 2026 годуФинансы
23:58