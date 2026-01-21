Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь Всемирный экономический форум (WEF) - 2026
    Азербайджан увеличил затраты на импорт автомобилей на 29,4%

    Финансы
    • 21 января, 2026
    • 10:58
    Азербайджан увеличил затраты на импорт автомобилей на 29,4%

    Азербайджан в 2025 году импортировал 123 тыс. 319 автомобилей различного назначения на сумму $2 млрд 386 млн 505 тыс.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 34,3% и 29,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

    За год импорт моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек, увеличился в 2,2 раза, до 877 единиц (на $102,186 млн), а импорт легковых автомобилей и других моторных транспортных средств, предназначенных в основном для перевозки пассажиров, повысился на 38,1%, до 113,840 единиц (на $2 млрд 142,023 млн).

    56 794 автомобилей (на $1 млрд 67,959 млн) - транспортные средства с гибридным двигателем, а 2 028 (на $62, 486 млн) - транспортные средства с электрическим двигателем.

    импорт автомобилей Азербайджан Госкомтаможня
